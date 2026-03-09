Un cadre des USA blessé à trois mois du Mondial

C’est son destin… Sergiño Dest , défenseur droit du PSV, est sorti après une blessure aux ischio-jambiers après 57 minutes lors de la victoire 2-1 des siens face à l’AZ, samedi. Le club a annoncé, ce dimanche, que l’international américain de 25 ans est indisponible pour une durée indéterminée .

Medical Update Sergiño Dest ℹ️ PSV will be without Sergiño Dest for the coming period, medical examinations confirmed on Sunday. The 25-year-old defender was forced off during the home win against AZ with an upper leg injury. It is still difficult to predict exactly how long… pic.twitter.com/LFh2b2BoJr…

CT pour SOFOOT.com