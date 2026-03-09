 Aller au contenu principal
Kombouaré, les codes n'ont pas changé
information fournie par So Foot 09/03/2026 à 18:29

Kombouaré, les codes n'ont pas changé

Kombouaré, les codes n'ont pas changé

En deux matchs sur le banc du Paris FC, Antoine Kombouaré a ramené 4 points et rapproché le club de la capitale du maintien en Ligue 1. Avec les bonnes vieilles méthodes du coach de 62 ans.

Il est revenu avec sa casquette, son ton cassant et ses méthodes presque militaires : on ne changera pas Antoine Kombouaré à 62 ans. Il en avait quinze de moins et squattait la première place en Ligue 1, en 2011, quand il s’était fait lourder du PSG de manière assez injuste pour faire de la place à Carlo Ancelotti. Fin février, il a donc posé ses valises à Paris (ou plutôt vers Orly) à un endroit où on ne l’attendait pas – son costume de pompier de service l’attendait pour une nouvelle mission impossible au FC Nantes – pour redresser le riche promu dont on attendait mieux. Le PFC restait sur six matchs sans gagner (quatre nuls, deux défaites), le voilà avec 4 points sur 6 après avoir écarté Nice et regretté de concéder un nul sur la pelouse de l’OL. Signé Kombouaré.

« On attend un changement de dynamique dans le vestiaire, une nouvelle énergie et une prise de conscience claire de la situation », posait Marco Neppe, le directeur sportif parisien, au moment de justifier le choix étonnant du Kanak pour un club qui doit bénéficier de l’expertise de Red Bull et qui prétend à s’installer dans le premier tiers du classement de L1. Deux matchs plus tard le Paris FC a « grimpé » à la 13e place et compte huit points d’avance sur l’AJ Auxerre, en position de barragiste et qui gagne pour l’instant la course d’escargots avec Metz et Nantes. Il faut croire que l’autre club de la capitale n’a pas tellement envie d’être un gastéropode et que Kombouaré a réussi le début de sa mission.…

Par Adrien Radulovic pour SOFOOT.com

