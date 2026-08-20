Undav a failli mourir deux fois

Le jour où tout a failli basculer. Deniz Undav a été l’une des rares satisfactions de la Coupe du monde 2026 côté allemand avec trois buts marqués, dont un doublé face à la Côte d’Ivoire. L’attaquant de Stuttgart sort de la meilleure saison de sa carrière , avec 19 buts en Bundesliga en 2025-2026. Il aurait cependant pu ne pas connaître tous ces moments.

Invité de l’émission Hstrystories, Undav a surpris tout le monde au détour d’une question sur la composition de son sushi préféré . « Toujours du saumon » , répond-il, pour une raison bien précise : « Je ne peux pas manger de crevettes. J’ai fait une réaction allergique deux ou trois fois et j’ai failli mourir deux fois. Tout gonfle et je ne peux plus respirer. » …

QB pour SOFOOT.com