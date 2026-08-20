Encore un départ à l'OM

Le ménage continue. À la veille du coup d’envoi de la saison de l’OM, contre Strasbourg, le club phocéen a annoncé le départ de son directeur général Alessandro Antonello . Il n’aura pas fait long feu puisqu’il était arrivé en juillet 2025 . Treize mois plus tard, l’OM acte la fin de leur collaboration en saluant le rôle d’Antonello pour initier plusieurs projets majeurs « en matière de développement des revenus et de valorisation du stade » . Sans doute une référence au nouveau contrat de naming du Vélodrome, annoncé au début de l’été, avec la Caisse d’Epargne.

L’Italien, précédemment passé par l’Inter, n’a pas œuvré pour rien puisque « les projets qu’il a contribué à lancer seront poursuivis et renforcés » dans les mois à venir. La direction de l’OM va donc connaître un nouveau changement après les départs du président Pablo Longoria et du directeur du football Medhi Benatia.…

QB pour SOFOOT.com