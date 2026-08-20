La présentation de Reijnders choque les amateurs d'art

Cachez cette vidéo que je ne saurais voir. Les amoureux de peinture ont eu mal aux yeux et aux oreilles en découvrant le clip diffusé par Al-Qadsiah pour annoncer la signature de Tijjani Reijnders. Le milieu néerlandais y est présenté comme un artiste, mais ce n’est pas le plus choquant : la vidéo présente le tableau « La Ronde de nuit » comme une œuvre de Vincent van Gogh… alors qu’elle a été réalisée par Rembrandt. Le carton jaune s’impose.

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QB pour SOFOOT.com