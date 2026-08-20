Avantage Monaco contre le Górnik Zabrze

Górnik Zabrze 2-3 AS Monaco

Buts : Prekop (53 e ), Liseth (74 e ) // Biereth (9 e ), Camara (51 e ), Brunner (58 e )

Contrat rempli. Monaco a ramené une précieuse victoire de son déplacement chez le Górnik Zabrze en barrage aller de la Ligue Conférence ce jeudi (2-3). L’ASM aurait même pu aborder la deuxième manche avec une avance plus confortable. Elle a ouvert le score au bout d’un contre mené par Mathys Detourbet : Mika Biereth a fait l’appel dans une défense apathique et son tir pied droit en première intention a fait mouche (0-1, 9 e ) . Un coup de canon de Lamine Camara aux 25 mètres et l’ASM se voyait déjà en phase de ligue (0-2, 51 e ) . Un peu trop vite.…

QB pour SOFOOT.com