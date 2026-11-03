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Unai Emery n’a toujours pas digéré la remontada
information fournie par So Foot 03/11/2026 à 03:55

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Unai Emery n’a toujours pas digéré la remontada

Unai Emery n’a toujours pas digéré la remontada

Le match de la honte, enfin, d’après les Parisiens en tout cas. Alors qu’Aston Villa se déplace ce mardi au Camp Nou pour affronter le FC Barcelone en Ligue des champions, Unai Emery a été interrogé sur ce qui restera sans nul doute le pire souvenir de sa carrière : la fameuse remontada de 2017, avec la défaite 6-1 de son Paris Saint-Germain face au Barça. Cette rencontre a fait et continuera de faire couler beaucoup d’encre, notamment en raison de l’arbitrage de Deniz Aytekin, pas toujours très inspiré dans ses coups de sifflet, il faut bien l’avouer.

Interrogé sur les enseignements qu’il a tirés de cette soirée cauchemardesque, Unai Emery a remis la question de l’arbitrage sur la table, estimant que la VAR (instaurée en 2018 en Ligue des champions) aurait été absolument nécessaire à l’époque : « Il s’est passé énormément de choses lors de ce match. Vous savez, j’ai beaucoup appris au cours de ma carrière. J’entraîne depuis 2004, soit 22 années consécutives. Cela fait 16 années consécutives que je participe aux compétitions européennes : Ligue des champions, Ligue Europa ou Ligue Conférence. J’ai appris de toutes ces compétitions et de tous ces matchs. Et lors de cette rencontre contre Barcelone, j’ai énormément appris. D’une part sur le plan sportif, et d’autre part sur le plan extrasportif. Il aurait fallu pour le football que la VAR soit là dans ce moment. C’était nécessaire. »

FL pour SOFOOT.com

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