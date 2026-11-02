L'Atalanta se prend une fessée à la maison

Le match de trop pour Maurizio Sarri ? Ce lundi, l’Atalanta a été humiliée à domicile par Parme (0-3), pourtant loin d’être une foudre de guerre cette saison. La Dea s’éloigne encore un peu plus des places européennes et ne pointe désormais qu’à la treizième place de Serie A avec 11 points. Les Parmesans, de leur côté, s’offrent une bouffée d’oxygène pour s’extirper de la zone de relégation, en occupant la quinzième place avec 8 unités. À noter le bien joli but de Simone Lontani, auteur d’un grand pont pas piqué des hannetons pour tuer le match.

🤯 I Parma fait le break face à l’Atalanta grâce à une réalisation de Simone Lontani ! 💥⚽️ #AtalantaParma #SerieA…

FL pour SOFOOT.com