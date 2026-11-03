Griezmann ne veut plus parler à personne : une mauvaise décision ?

Alors qu’il cartonne en Major League Soccer sous le maillot d’Orlando City Soccer Club, Antoine Griezmann a déclaré qu’il ne voulait plus parler à personne. Compréhensible ou dommage ?

Il le dit gentiment, avec le sourire et presque en s’excusant. Dans une séquence tournée et diffusée par l’émission Téléfoot , Antoine Griezmann, au volant de sa voiture, vitre baissée côté passager, explique au journaliste qu’il profite à fond de sa nouvelle vie, mais qu’il ne souhaite plus parler à personne. Comprendre à la presse, aux médias. Et tant pis pour le gars qui a, le cas échéant, fait le pied de grue pendant cinq heures avec son petit matériel pour glaner quelques minutes et idéalement une poignée de questions-réponses avec lui. Il a choisi d’accompagner son exil aux United States of America d’un silence. Pourquoi et pour combien de temps ? Ça, lui seul le sait.

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Par Pierre Maturana pour SOFOOT.com