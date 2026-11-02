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Ludovic Ajorque en équipe de France ? « Il est disponible et répondra présent »
information fournie par So Foot 02/11/2026 à 23:49

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Ludovic Ajorque en équipe de France ? « Il est disponible et répondra présent »

Ludovic Ajorque en équipe de France ? « Il est disponible et répondra présent »

Joueur kiffant depuis de nombreuses saisons avec Brest, Ludovic Ajorque pourrait-il un jour prétendre à une place en équipe de France ? C’est en tout cas le souhait de son entraîneur, Julien Lachuer, qui n’a pas caché son admiration pour l’attaquant réunionnais après la victoire des Ti’Zefs à Lorient ce lundi (0-2). Au cours de la rencontre, le Réunionnais s’est notamment illustré avec sa patte droite (son mauvais pied), décochant une frappe de l’extérieur de la surface pour permettre aux Brestois de prendre l’avantage en seconde période.

OH LE BUUUUUT D’AJORQUE ! Ça ne pouvait venir que de lui : l’attaquant brestois inscrit son 4ème but de la saison 🧨🥵 https://t.co/metl34w2q3…

FL pour SOFOOT.com

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