Pourquoi Lamine Yamal ne joue pas comme un joueur formé à La Masia

Dribbleur, athlétique et à la personnalité sans filtre, Lamine Yamal coche toute les cases du joueur inadapté à La Masia. Pourtant, il en est le plus grand talent de ces dix dernières années. Portrait technique d’un joueur qui l’est tout autant.

Un crochet derrière la jambe d’appui, un enroulé en lucarne, et une célébration en décontraction. Lamine Yamal vient d’ouvrir le score pour le FC Barcelone, en balade sur la pelouse du Betis (2-5). Ce but, aussi joli qu’imparable, illustre à merveille ce que réalise le bonhomme depuis son arrivée dans le circuit professionnel trois ans en arrière. À 19 ans, le gaucher s’est imposé comme le renouveau d’un football bien ennuyeux, qu’il essaye de raviver par ses accélérations, ses feintes de coup du foulard et ses passements de jambe. Insouciant – voire insolent parfois –, Yamal condense ainsi tout ce que l’on recherche chez les joueurs exceptionnellement fantasques, bien loin de ce que l’on imaginerait pour un gamin de la Masia.

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Propos de Jordi Vinyals recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com