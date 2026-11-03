Unai Emery n'a toujours pas digéré la remontada

Qu’il se rassure, personne n’a oublié à Paris. Car oui, présent devant les médias avant d’affronter le FC Barcelone ce mardi soir au Camp Nou, Unai Emery a été interrogé sur ses souvenirs du match Barça-PSG de 2017 et la fameuse remontada . Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’actuel entraîneur d’Aston Villa en a toujours gros sur la patate : « Il s’est passé beaucoup de choses […] Nous le savons tous » , en parlant de cette soirée. « Lors de cette rencontre, j’ai énormément appris. D’une part sur le plan sportif, et d’autre part sur le plan extra-sportif » a ensuite appuyé le Basque.

Une référence, peut-être, aux potentielles erreurs d’arbitrage signées Deniz Aytekin, arbitre du match . L’Allemand avait sifflé deux penaltys pour le Barça et avait oublié quelques fautes en faveur du PSG. Comme le rappelle RMC Sport, le PSG avait envoyé une vidéo de près de 8 minutes à l’UEFA afin de se plaindre de ces erreurs.…

AB pour SOFOOT.com