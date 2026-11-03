Mikautadze n’a pas oublié son départ de Lyon

On n’oublie jamais son amour de jeunesse. Transféré de force de l’OL à la fin de l’été 2025, Georges Mikautadze , l’attaquant géorgien de Villarreal, a « digéré, mais pas oublié » son départ de Lyon , officialisé le 1er septembre 2025 et qui a rapporté plus de 30 M€ à un OL en grande difficulté économique. Aujourd’hui dans les colonnes de L’Équipe , il admet que tout ça est un « mal pour un bien » , bien qu’il aurait « aimé y rester plus longtemps et marquer les esprits » .

Retrouvailles manquées avec Kvara

À Villarreal, son début de saison est « un peu compliqué » : malgré ses 3 buts en Liga et 2 autres en Ligue des champions, il n’a joué un match complet qu’une fois depuis début septembre, ce vendredi lors d’une défaite 1-0 contre l’Espanyol Barcelone.…

LT pour SOFOOT.com