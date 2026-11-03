L’état de santé de Jesús de Miguel de Tenerife s’est dégradé

Hospitalisé en soins intensifs après un violent choc lors de la rencontre entre Tenerife et Andorre ce lundi, l’attaquant du club bleu et blanc Jesús de Miguel a vu son état se dégrader dans la nuit . Le club canarien l’a annoncé sur ses réseaux que « la situation médicale de Jesús de Miguel s’est aggravée sur le plan neurologique. »

Un choc violent avec le gardien andorran

Lors de la 12 e journée de D2 espagnole, De Miguel s’est heurté au gardien andorran Jesús Owono , sorti de sa surface pour couper un ballon en profondeur. L’attaquant s’est effondré, inconscient, puis a été réanimé sur la pelouse avant d’être évacué en ambulance. L’arbitre a définitivement arrêté la rencontre sur un score de deux partout. Plus tôt, le club avait déjà confirmé son admission en unité de soins intensifs, et promettait de nouvelles informations dans les prochaines heures. …

LT pour SOFOOT.com