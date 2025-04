Unai Emery croit encore à la qualification

En même temps, Unai Emery s’y connaît pas mal en remontada.

Même s’ils ont ouvert le score, les hommes d’Unai Emery se sont inclinés ce mercredi soir au Parc des Princes face au PSG en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-1). Aston Villa a surtout concédé un but de Nuno Mendes dans le temps additionnel, très malheureux en vue du match retour, mardi prochain à Birmingham. Mais pour l’entraîneur espagnol, cela ne change pas grand-chose. « Bien sûr, le dernier but change la donne mais tant que ça. De toute façon, on va devoir gagner au match retour, on va devoir se battre et marquer plus d’un but. Mais on jouera à domicile avec nos supporters. On va les affronter et on va essayer d’être protagonistes » , a-t-il expliqué au micro de Canal +.…

LT pour SOFOOT.com