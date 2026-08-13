Un promu anglais lâche 45 millions d’euros pour deux jeunes défenseurs

En l’espace de quelques heures ce mercredi soir, Hull City, équipe promue en Premier League, a annoncé le recrutement de deux jeunes défenseurs centraux pour autant de gros chèques.

Le premier, c’est Nobel Mendy, défenseur central et international sénégalais (1 cape), en provenance du Rayo Vallecano . L’indemnité de transfert n’a pas été confirmée, mais les Tigers ont indiqué qu’il s’agissait de la recrue la plus chère de leur histoire, dépassant donc les 20 millions de livres sterling pour le gardien grec Konstantinos Tzolakis (23,4 millions d’euros), ce qui situerait le prix à environ 25 millions d’euros.…

NB pour SOFOOT.com