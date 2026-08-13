On vous présente le staff de Zidane chez les Bleus

L'équipe de France a dévoilé ce jeudi les 22 membres du staff qui accompagnera le nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane. Comme attendu, Fabien Barthez en fait partie. Mais qui sont les autres noms qui entoureront le Ballon d'or 1998 ? Petite revue d'effectif et retour sur leurs parcours.

→ Les fidèles adjoints

Il est assurément l’un des membres du staff en qui Zidane a le plus confiance. Proche du nouveau sélectionneur des Bleus depuis près de 40 ans, David Bettoni a accompagné le Ballon d’or 1998 dans tous ses grands succès, que ce soit comme joueur ou entraîneur. Les deux hommes se sont rencontrés au centre de formation de l’AS Cannes au début des années 1990, où ce dernier a joué de 1991 à 1996 avant d’y devenir formateur après sa retraite. Quand ZZ a débuté sur le banc de la Castilla, Bettoni est directement devenu son adjoint. Que ce soit au Real Madrid, où ils ont glané trois Ligues des champions consécutives, ou encore à la Juventus, il a toujours été l’homme de confiance de l’icône française. L’ancien milieu de terrain est surtout réputé pour sa capacité à parfaitement analyser les adversaires. Selon Sergio Lopez, journaliste pour AS et suiveur du Real Madrid, il est « la figure tactique, stratégique qui planifie les exercices, les systèmes de jeu » . Doué également en communication, Bettoni a eu deux expériences en tant que numéro 1 durant les cinq années de pause du nouveau sélectionneur des Bleus : une au FC Sion, qui n’aura duré que 10 matchs, dont 6 défaites, et une en Tunisie avec le Club Africain, avec qui il parviendra à terminer 4ᵉ du championnat.

Dans sa quête, Bettoni ne sera pas seul. Il sera accompagné par l’autre adjoint historique du champion 1998 : Hamidou Msaidie. Bien plus sous les radars que son binôme, le technicien de 51 ans, qui a révélé dans l’une de ses vidéos YouTube avoir vécu en direct la chute du mur de Berlin, est aux côtés de Zidane depuis 2014. Diplômé en kinésithérapie, il est spécialisé en fasciathérapie, une technique manuelle récente qui travaille sur les fascias pour soulager les maux physiques et psychiques. Après l’avoir rencontré quand il évoluait à Créteil, Bettoni, marqué par ses techniques innovantes, va présenter l’homme né aux Comores à l’actuel sélectionneur des Bleus. Depuis, le modeste joueur de Sucy-en-Brie est devenu l’un des hommes à tout faire de Zizou. Autrefois en charge de la réathlétisation des joueurs blessés

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com