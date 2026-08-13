Le 50+1 allemand a de beaux jours devant lui

Le football populaire n’est peut-être pas encore mort. L’autorité fédérale allemande de la concurrence a conclu ce mercredi que la célèbre règle qui protège les clubs de Bundesliga et de 2. Bundesliga d’une prise de contrôle par des investisseurs extérieurs pouvait continuer d’exister. Instauré en 1998, le principe impose aux clubs, et donc à leurs membres, de conserver la majorité des droits de vote. «La règle du 50+1 peut continuer à être justifiée, car elle préserve le caractère associatif du sport et assure la participation des membres », a expliqué Andreas Mundt, président du Bundeskartellamt.

Pas totalement tiré d’affaire

L’autorité allemande demande aussi à la Ligue d’appliquer la règle de manière plus cohérente, notamment en garantissant aux supporters un véritable accès au statut de membre et en clarifiant certaines exceptions. Bayer Leverkusen et Wolfsburg bénéficient par exemple de régimes particuliers , tandis que le fonctionnement du RB Leipzig est régulièrement pointé du doigt. La Bundesliga s’est déjà félicitée de la décision et assure vouloir conserver le 50+1 comme « principe fondamental » du football allemand.…

MJ pour SOFOOT.com