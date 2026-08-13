Manchester City cadenasse l'un de ses cadres
Confiance renouvelée. Joueur du club depuis août 2023, Jérémy Doku va prolonger son aventure chez les Citizens. L’international belge a paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2031 . L’ancien ailier du Stade rennais devra tenter de continuer sur sa bonne lancée, avec déjà 131 matchs disputés dans une équipe où il s’est solidement installé dans un costume de titulaire régulier .
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