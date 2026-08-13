 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manchester City cadenasse l'un de ses cadres
information fournie par So Foot 13/08/2026 à 14:17
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Manchester City cadenasse l'un de ses cadres

Manchester City cadenasse l'un de ses cadres

Confiance renouvelée. Joueur du club depuis août 2023, Jérémy Doku va prolonger son aventure chez les Citizens. L’international belge a paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2031 . L’ancien ailier du Stade rennais devra tenter de continuer sur sa bonne lancée, avec déjà 131 matchs disputés dans une équipe où il s’est solidement installé dans un costume de titulaire régulier .

Embed t.com…

ABS pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ricardo Faty de retour à l'INF Clairefontaine
    Ricardo Faty de retour à l'INF Clairefontaine
    information fournie par So Foot 13.08.2026 15:17 

    Tout ça pour copier Serge Aurier. Ricardo Faty, ancien joueur de Strasbourg, de la Roma, de Nantes et d’Ajaccio notamment, va devenir entraîneur de l’Institut national de football de Clairefontaine. Après y être passé en tant que pensionnaire entre 1999 et 2002, ... Lire la suite

  • Belle audience pour PSG-Aston Villa
    Belle audience pour PSG-Aston Villa
    information fournie par So Foot 13.08.2026 15:06 

    Concurrence déloyale. La finale de la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Aston Villa n’a pas été un flop . D’après Médiamétrie, 1,25 million de téléspectateurs ont suivi la rencontre, qui a réuni 8,2 % de part d’audience . Pourtant, diffusée sur Canal+, elle a ... Lire la suite

  • Le 50+1 allemand a de beaux jours devant lui
    Le 50+1 allemand a de beaux jours devant lui
    information fournie par So Foot 13.08.2026 14:23 

    Le football populaire n’est peut-être pas encore mort. L’autorité fédérale allemande de la concurrence a conclu ce mercredi que la célèbre règle qui protège les clubs de Bundesliga et de 2. Bundesliga d’une prise de contrôle par des investisseurs extérieurs pouvait ... Lire la suite

  • On vous présente le staff de Zidane chez les Bleus
    On vous présente le staff de Zidane chez les Bleus
    information fournie par So Foot 13.08.2026 13:35 

    L'équipe de France a dévoilé ce jeudi les 22 membres du staff qui accompagnera le nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane. Comme attendu, Fabien Barthez en fait partie. Mais qui sont les autres noms qui entoureront le Ballon d'or 1998 ? Petite revue d'effectif et ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank