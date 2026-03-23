Un weekend de gala pour le foot féminin

Aux grandes joueuses les grandes arènes. La Ligue féminine de football professionnel a annoncé ce lundi, par le biais d’un communiqué, que l’ensemble des rencontres comptant pour la 19 e journée d’Arkema Première Ligue se dérouleront « dans de grands stades emblématiques du football français », dans le cadre d’une journée baptisée « Au Stade pour Elles ».

Programmées ce samedi 28 mars, les six affiches de championnat se disputeront ainsi au stade de la Beaujoire, à Geoffroy-Guichard, à Gaston-Gérard, à Charléty, à la Meinau ainsi qu’au Vélodrome, dont les joueuses de l’OM fouleront la pelouse pour la première fois de leur histoire , face à Montpellier.…

FG pour SOFOOT.com