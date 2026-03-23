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Tottenham confirme le décès du père d’Igor Tudor
information fournie par So Foot 23/03/2026 à 18:22

Tottenham confirme le décès du père d’Igor Tudor

Tottenham confirme le décès du père d’Igor Tudor

Ce lundi, Tottenham a confirmé le décès du père de leur entraîneur Igor Tudor, Mario. Dans les minutes suivant la défaite de son équipe à domicile face à Nottingham Forest, l’entraîneur croate a appris la nouvelle et ne s’est pas rendu en interview d’après-match . C’est l’entraîneur adjoint, Bruno Saltor, qui s’était présenté à la presse évoquant un « problème familial difficile pour lui (Tudor) ». Le club a exprimé ses condoléances à son coach. La Juventus, que Tudor a entraînée en début de saison, a suivi et a posté un message sur X.

Everyone at Tottenham Hotspur is deeply saddened to hear of the passing of Igor Tudor's father, Mario. Our thoughts and condolences go out to Igor and his family during this incredibly difficult time 🤍…

EA pour SOFOOT.com

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