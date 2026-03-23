L'incroyable stratagème du coach de Brøndby pour enquiquiner la Bosnie

Une vraie diablerie de Dragon. Alors que la Bosnie et le Pays de Galles s’affrontent ce jeudi, à Cardiff (20h45), pour la demi-finale de barrage d’accession à la Coupe du Monde 2026 , le sélectionneur bosnien a accusé le coach de Brøndby d’avoir monté un plan machiavélique pour déstabiliser son équipe.

Comme le rapporte The Athletic ce lundi, Sergej Barbarez accuse Steve Cooper d’avoir sciemment mis de côté Benjamin Tahirovic lors des dernières rencontres de championnat, de manière à priver l’un des cadres de la sélection bosnienne d’un temps de jeu bienvenu à l’approche du barrage . La raison ? Steve Cooper n’est autre… qu’un entraineur (et ancien joueur) gallois bien entendu !…

FG pour SOFOOT.com