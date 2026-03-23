Lacroix et la bannière

Confronté au forfait de dernière minute de William Saliba, Didier Deschamps a surpris son monde en faisant appel à Maxence Lacroix, jamais convoqué avec les Bleus malgré de belles prestations à Crystal Palace. Pourquoi lui ? Et pourquoi maintenant ?

Après quatorze ans dans la peau du premier des 70 millions de sélectionneurs nationaux, il en a forcément pris l’habitude. Lors de chaque liste, chaque choix fait par Didier Deschamps est scruté, décortiqué, analysé et interprété dans tous les sens possibles. Aujourd’hui plus que jamais, alors que le patron prend ses dernières décisions à la tête des Bleus. Si sa liste initiale n’avait guère laissé place à l’étonnement, le forfait de William Saliba, touché à la cheville gauche, a offert une petite excentricité au groupe France. Jamais convoqué jusqu’à présent, Maxence Lacroix sera du premier voyage aux États-Unis, en ce mois de mars. En voilà une surprise.

Gardien de Palace

Après Castello Lukeba, Wesley Fofana ou plus récemment Loïc Badé, Didier Deschamps a donc décidé de sortir un nouveau nom de son chapeau derrière l’indéboulonnable quaturor installé à ce poste (Upamecano, Konaté, Saliba, Lucas Hernandez). Le gamin ayant grandi dans le petit village d’Ajat, en Dordogne, va donc découvrir l’équipe nationale, lui qui n’avait jamais goûté aux Espoirs (deux petites sélections avec les U20 en 2019). Un accomplissement pour ce fils d’une médecin et d’un infirmier dont l’apprentissage du foot s’est fait à la dure. « Lors d’un tournoi départemental, on a perdu, et mon père m’a grondé. Il me réprimandait à cause de la défaite et surtout parce que je pleurais , nous racontait-il il y a quelques années à propos de son premier souvenir lié au ballon rond. Je pleurais souvent quand j’étais petit, et lui n’aimait pas vraiment ça. Ce moment m’a marqué parce que ça a déclenché quelque chose de fort chez moi. Je suis devenu beaucoup plus exigeant avec moi-même et désormais, j’intériorise énormément les choses. Je ne voulais plus être faible, mais devenir un guerrier. Je me suis mis en mode adulte. »…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com