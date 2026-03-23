Direction le Qatar pour un attaquant lensois

Tout donner pour finalement regarder la LDC à la télé ? Alors qu’il arrivait en fin de contrat avec le RC Lens, Wesley Saïd ne poursuivra pas sa carrière dans le Pas-de-Calais à l’issue de la saison. Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant français (30 ans) s’est d’ores et déjà engagé avec le club d’Al-Shamal, au Qatar , pour les trois prochaines saisons (dont une en option).

Deuxième meilleur buteur du club

Le club artésien s’apprête donc à perdre l’un de ses cadres : arrivé au club en juin 2021 en provenance de Toulouse, Wesley Saïd a disputé plus de 130 matchs sous le maillot Sang et Or, et a déjà inscrit 10 buts cette saison en Ligue 1 , faisant de lui le deuxième meilleur buteur du club derrière Odsonne Edouard.…

FG pour SOFOOT.com