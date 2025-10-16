Un vote sur un plafond salarial en Premier League
Comment United peut-il survivre s’ils ne peuvent même plus dépenser ?
Les clubs de Premier League pourraient voter dès novembre une mesure qui pourrait faire grincer bien des dents du côté de Manchester selon The Times . Le championnat le plus riche du monde pourrait introduire un plafond salarial , appelé « anchoring » , limitant les dépenses en salaires et transferts à cinq fois le montant reçu par le dernier du championnat. Autrement dit, environ 550 millions de livres (630 millions d’euros) par club sur les bases de la saison 2023/2024.…
SF pour SOFOOT.com
