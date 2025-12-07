Le Real humilié par Vigo
Real Madrid 0-2 Celta Vigo
Buts : Swedberg (54 e , 93 e )
Expulsion : Fran Garcia (64 e ), Álvaro Carreras (92 e ) côté Merengues…
VM pour SOFOOT.com
Le ménisque a tenu. Au bord du gouffre il y a quelques semaines, Santos termine l’année en beauté . Neymar et sa bande ont dominé Cruzeiro ce dimanche lors de la dernière journée du championnat (3-0). Une fois n’est pas coutume, le Ney a laissé la lumière à ses ... Lire la suite
Le FC Lorient a contrarié la remontée de l'OL en s'imposant au Moustoir, ce dimanche (1-0). Pablo Pagis, auteur du seul but de la rencontre, et Yvon Mvogo, impérial dans ses cages, ont joué un bien mauvais tour à des Lyonnais qui restent à cinq points du podium. ... Lire la suite
Naples 2-1 Juventus Buts : Höjlund (7 e et 77 e ) pour Naples // Yildiz (58 e ) pour la Juventus Un 7 décembre, un numéro 7 en feu, des buts aux 7 e et 77 e minutes…… FC pour SOFOOT.com
Paul Pogba, c’est bien, mais une équipe qui gagne, c’est mieux. Battu à Brest vendredi, Monaco continue de souffler le chaud et le froid. L’ASM n’est que septième de Ligue 1 à l’approche de la mi-saison , et l’électrochoc attendu avec le changement d’entraîneur ... Lire la suite
