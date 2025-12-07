 Aller au contenu principal
Neymar finit sur une bonne note
information fournie par So Foot 07/12/2025 à 23:13

Le ménisque a tenu.

Au bord du gouffre il y a quelques semaines, Santos termine l’année en beauté . Neymar et sa bande ont dominé Cruzeiro ce dimanche lors de la dernière journée du championnat (3-0). Une fois n’est pas coutume, le Ney a laissé la lumière à ses coéquipiers, et notamment à Thaciano, auteur d’un doublé en première période. Il est tout de même reparti chez lui avec un trophée pour ses 150 buts sous le maillot du club.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
