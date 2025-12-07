Neymar finit sur une bonne note
Le ménisque a tenu.
Au bord du gouffre il y a quelques semaines, Santos termine l’année en beauté . Neymar et sa bande ont dominé Cruzeiro ce dimanche lors de la dernière journée du championnat (3-0). Une fois n’est pas coutume, le Ney a laissé la lumière à ses coéquipiers, et notamment à Thaciano, auteur d’un doublé en première période. Il est tout de même reparti chez lui avec un trophée pour ses 150 buts sous le maillot du club.…
QB pour SOFOOT.com
