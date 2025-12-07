Eto'o a-t-il fait la liste du Cameroun pour la CAN ?

Samel Eto’o voulait la tête de Marc Brys, il l’a eue. La CAN démarre dans deux semaines au Maroc et le Cameroun aborde le tournoi dans un contexte brûlant, sans des cadres comme André Onana, Eric Maxim Choupo-Moting ou Vincent Aboubakar. Interrogé par Afrik Foot, Marc Brys n’a pas retenu ses coups. « Eto’o a évincé des joueurs importants, des leaders , car c’est évidemment lui qui a fait cette liste. Comment peut-on aller disputer un tel tournoi sans un gardien de niveau mondial, ou sans Aboubakar ? » , lâche-t-il.…

QB pour SOFOOT.com