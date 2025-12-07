 Aller au contenu principal
Eto'o a-t-il fait la liste du Cameroun pour la CAN ?
information fournie par So Foot 07/12/2025 à 23:57

Liverpool n’a pas le monopole des crises de nerfs.

Samel Eto’o voulait la tête de Marc Brys, il l’a eue. La CAN démarre dans deux semaines au Maroc et le Cameroun aborde le tournoi dans un contexte brûlant, sans des cadres comme André Onana, Eric Maxim Choupo-Moting ou Vincent Aboubakar. Interrogé par Afrik Foot, Marc Brys n’a pas retenu ses coups. « Eto’o a évincé des joueurs importants, des leaders , car c’est évidemment lui qui a fait cette liste. Comment peut-on aller disputer un tel tournoi sans un gardien de niveau mondial, ou sans Aboubakar ? » , lâche-t-il.…

QB pour SOFOOT.com

