L'OL passe à la casserole lorientaise

Le FC Lorient a contrarié la remontée de l'OL en s'imposant au Moustoir, ce dimanche (1-0). Pablo Pagis, auteur du seul but de la rencontre, et Yvon Mvogo, impérial dans ses cages, ont joué un bien mauvais tour à des Lyonnais qui restent à cinq points du podium.

Lorient 1 -0 Lyon

But : Pagis (39 e )

Expulsion : Maitland-Niles (42 e ) pour l’OL …

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com