L'OL passe à la casserole lorientaise
Le FC Lorient a contrarié la remontée de l'OL en s'imposant au Moustoir, ce dimanche (1-0). Pablo Pagis, auteur du seul but de la rencontre, et Yvon Mvogo, impérial dans ses cages, ont joué un bien mauvais tour à des Lyonnais qui restent à cinq points du podium.
Lorient 1 -0 Lyon
But : Pagis (39 e )
Expulsion : Maitland-Niles (42 e ) pour l’OL …
Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com
