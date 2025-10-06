 Aller au contenu principal
Un vol de passeport met Memphis Depay et les Pays-Bas dans l’embarras
information fournie par So Foot 06/10/2025 à 18:08

Pas sûr que la vie scolaire valide l’excuse.

Memphis Depay est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas le mois dernier, mais il vient d’inscrire un nouveau but contre son gré, celui de la galère administrative. L’attaquant du Corinthians n’a pas pu embarquer pour le rassemblement des Oranje après s’être fait voler son passeport au Brésil. Résultat, billet annulé, début de fenêtre internationale manqué et Ronald Koeman qui doit bricoler sans son leader offensif.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
