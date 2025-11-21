Ligue 2 : une boulette d'Esteban Salles plombe Pau
Quel dommage…
Alors que Pau menait contre Le Mans lors de la quinzième journée de Ligue 2 et était en passe de monter sur le podium, tout s’est écroulé : les locaux ont vu Esteban Salles foirer totalement un dégagement et offrir l’égalisation aux visiteurs via un but marqué contre son camp par le malheureux Anthony Briançon, ce dernier tentant de sauver la boulette de son gardien. Lequel peut s’en vouloir, puisque son équipe s’est finalement inclinée. Il y a cependant pire puisque Bastia a encore perdu à Annecy, la lanterne rouge s’enfonçant en troisième division match après match.…
