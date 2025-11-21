Marseille éparpille Nice

En démonstration et bien plus efficace que Nice, l'Olympique de Marseille a donné une rouste aux Aiglons lors de la treizième journée de Ligue 1. Les Phocéens passent provisoirement leaders du championnat de France en attendant le match du Paris Saint-Germain, alors que les locaux pourraient tomber en second partie de tableau.

Nice 1-5 Marseille

Buts : Cho (63 e ) pour Nice // Aubameyang (11 e ), Greenwood (33 e et 53 e ), Weah (58 e ) et Paixao (74 e ) pour Marseille

Raclée, souffrance. Gifle, douleur. Humiliation, angoisse. Calvaire, chagrin. Cauchemar, désespoir. Désastre, tristesse. Bref : ce vendredi soir, un club a fait très mal à un autre. En allant battre Nice chez lui par quatre buts d’écart et en menant 4-0 à la 53 e minute, l’Olympique de Marseille a donné une véritable rouste à son hôte. Lequel a, au moins, eu la bonne idée de sauver l’honneur. Mais ce but inutile ne sauve ni les apparences, ni la réalité du résultat et de ses conséquences : armés pour jouer l’Europe, les Aiglons pourraient se retrouver en seconde partie de tableau à la fin du week-end. Pendant ce temps-là, les Phocéens peuvent fanfaronner : en attendant le match du Paris Saint-Germain, l’OM s’empare de la place de leader.…

Par Florian Manceau pour SOFOOT.com