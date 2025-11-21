 Aller au contenu principal
Équipe de France : Philippe Diallo en dit plus sur le prochain sélectionneur
information fournie par So Foot 21/11/2025 à 21:40

Équipe de France : Philippe Diallo en dit plus sur le prochain sélectionneur

Équipe de France : Philippe Diallo en dit plus sur le prochain sélectionneur

Zinédine Zidane, évidemment ?

Non, pas forcément. Dans les colonnes de L’Équipe , Philippe Diallo est revenu sur le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Et selon le président de la Fédération française de football, rien n’est acté à ce sujet : « On verra bien en juillet. Il peut se passer plein de choses qui ne seraient pas celles que les gens attendent. Maintenant, je l’ai dit, j’ai beaucoup d’admiration et de respect pour Zinédine Zidane, à la fois pour ce qu’il a apporté au football français, ce qu’il a aussi démontré en tant qu’entraîneur, en gagnant des trophées. Mais chaque chose en son temps. Pour l’instant, on va préparer la Coupe du monde. »

FC pour SOFOOT.com

