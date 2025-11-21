 Aller au contenu principal
National : Le but de la 14e journée est signé Morgan Jean-Pierre !
21/11/2025

National : Le but de la 14e journée est signé Morgan Jean-Pierre !

National : Le but de la 14e journée est signé Morgan Jean-Pierre !

Il est possible d’être seulement cinquième du classement et d’incarner l’équipe qui fait le show.

La preuve avec la quatorzième journée de National, et Fleury : en plus de s’imposer sur le terrain de Valenciennes grâce à Freddy Colombo et Morgan Jean-Pierre, le second nommé a inscrit le but de la soirée en envoyant un lointain missile en une touche de balle. Ali Ouchen, qui est allé battre Châteauroux avec Versailles, ne peut pas en dire autant : sa réalisation, qui a suivi celle de son partenaire Romain Basque et l’égalisation de Yannis Verdier (merci à la fusée Housseine Zakouani), a plutôt été le fruit d’un cafouillage monstrueux.…

