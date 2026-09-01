Un visage bien connu de la Ligue 1 arrive Rennes

Un concurrent pour Estéban Lepaul. Engagé en Ligue 1 et en Ligue Europa, le Stade Rennais confirme ses ambitions en se dotant d’une bonne doublure sur le poste d’avant-centre. L’international sénégalais Boulaye Dia vient compléter la liste des joueurs ayant effectué leur retour dans l’Hexagone cet été comme Loïs Openda, Jean-Clair Todibo ou Youssouf Fofana.

L’ancien attaquant du Stade de Reims sort d’une expérience mitigée du côté de la Lazio et sera animé par la volonté de relancer sa carrière après des piges en Italie et en Espagne. Après un exercice 2024-2025 prometteur durant lequel il aura inscrit la bagatelle de 9 buts, Boulaye Dia a vécu une dernière saison plus compliquée avec une seule réalisation en vingt-sept rencontres de Serie A.…

MB pour SOFOOT.com