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Des nouvelles de Mykhailo Mudryk
information fournie par So Foot 01/09/2026 à 23:35
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Des nouvelles de Mykhailo Mudryk

Des nouvelles de Mykhailo Mudryk

Le man qui va sauver les Spurs . En difficulté sportive après deux 17 e places d’affilée en Premier League, Tottenham a misé all-in sur le mercato d’été, recrutant coup sur coup Andy Robertson, Marco Senesi, Martin Dúbravka, Savinho, Mateus Fernandes, Omar Marmoush et quelques d’autres, pour remodeler totalement son effectif et le façonner à la sauce Roberto De Zerbi. Après deux défaites inaugurales en Premier League, les Spurs enregistrent l’arrivée de Mykhaïlo Mudryk . L’international ukrainien, annoncé un temps à Strasbourg cet été, arrive de Chelsea, en prêt.

« Misha » a disputé 73 matchs avec les Blues , mais aucun entre novembre 2024 et le 5 août dernier, en amical, à cause d’un contrôle positif au meldonium. En 2023, les Blues l’avaient été acheté pour 110 millions d’euros à Donetsk. Le « Neymar ukrainien » a 26 ans.…

UL pour SOFOOT.com

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