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Le PSG se sépare d'un indésirable
information fournie par So Foot 01/09/2026 à 22:58
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Le PSG se sépare d'un indésirable

Le PSG se sépare d'un indésirable

Petit talent jamais éclot. Une petite saison et puis s’en va. Le Golden Boy 2026 fait ses valises et quitte le Paris Saint-Germain. Renato Sanches n’est plus un joueur du PSG . Comme le raconte le journal portugais Record , le contrat liant l’international portugais au club de la capitale a été résilié. Il courait jusqu’en 2027.

Le milieu de terrain n’aura disputé qu’une seule saison avec le double champion d’Europe en titre, étant prêté à la Roma, au Benfica eu au Panathinaïkos. Il était arrivé de Lille en 2022, après une longue pige au Bayern Munich, qui l’avait prêté de son côté à Swansea. Le joueur de 29 ans se retrouve donc libre de s’engager pour qu’il souhaite.

UL pour SOFOOT.com

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