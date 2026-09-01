Le PSG se sépare d'un indésirable

Petit talent jamais éclot. Une petite saison et puis s’en va. Le Golden Boy 2026 fait ses valises et quitte le Paris Saint-Germain. Renato Sanches n’est plus un joueur du PSG . Comme le raconte le journal portugais Record , le contrat liant l’international portugais au club de la capitale a été résilié. Il courait jusqu’en 2027.

Le milieu de terrain n’aura disputé qu’une seule saison avec le double champion d’Europe en titre, étant prêté à la Roma, au Benfica eu au Panathinaïkos. Il était arrivé de Lille en 2022, après une longue pige au Bayern Munich, qui l’avait prêté de son côté à Swansea. Le joueur de 29 ans se retrouve donc libre de s’engager pour qu’il souhaite. …

UL pour SOFOOT.com