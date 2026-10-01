Un virus empêche cinq joueurs suédois de faire le déplacement en Bosnie

Tant que ce n’est pas une pandémie, ça va. Cinq joueurs suédois sont touchés par la maladie lors de ce rassemblement. À en croire un communiqué du médecin de l’équipe nationale suédoise, il s’agit bien (que) d’un virus : « Nous prenons toutes les mesures possibles pour limiter la propagation de l’infection et suivons de près l’évolution de l’état de santé des joueurs tombés malades » .

La star de l’équipe également out

Les cinq joueurs de l’effectif de Graham Potter concernés sont Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud et Patrik Wålemark. Aucun d’entre eux ne sera de la partie pour affronter la Bosnie-Herzégovine, vendredi soir, à Zenica. Pour ne pas arranger les choses, l’attaquant star de la sélection, Alexander Isak, ne fera lui non plus le déplacement . Le buteur de Liverpool a terminé la rencontre blessé face à la Roumanie , lors de la première journée.…

AC pour SOFOOT.com