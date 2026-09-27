Un vibrant hommage rendu aux victimes du crash de l'avion de Chapecoense dix ans après le drame

Un vibrant hommage rendu aux victimes du crash de l'avion de Chapecoense dix ans après le drame

Pour l’éternité. C’était il y a (presque) dix ans. Le 28 novembre 2016, l’avion transportant l’équipe de Chapecoense, en route pour la finale de Copa Sudamericana, s’écrasait sur une crête de la montagne de Cerro Gordo, dans la commune de La Unión, en Colombie. Bilan : 71 morts, six survivants et un club meurtri à jamais.

Une décennie plus tard, l’équipe de Chapecó dans l’État brésilien de Santa Catarina a disputé un match amical contre l’Atlético Nacional de Medellin, son adversaire de l’époque qui n’a finalement jamais affronté comme prévu. …

JD pour SOFOOT.com