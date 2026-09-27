Le dossier du futur stade du PSG bouclé à la fin de l'automne ?

Un feuilleton long comme un jour sans pain. La compétition féroce qui oppose Poissy, Massy et le Parc des Princes est-elle sur le point de toucher à sa fin ? Cela se pourrait bien. Le Paris Saint-Germain a annoncé la tenue de deux comités de pilotage à la mi-octobre pour déterminer quel site occupera le club de la capitale pour ses matchs à domicile dans le futur.

Avantage au Parc ?

Ces deux « Copils » doivent étudier les mises à jour quant à la faisabilité de faire sortir de terre un tout nouveau stade à Poissy (Yvelines) , où le PSG dispose déjà de son centre d’entraînement depuis 2024, en concurrence avec Massy (Essonne) , où la direction parisienne trouve de nombreux avantages et pour lequel une étude de faisabilité a été commandée. Selon Le Parisien, une troisième réunion est prévue à la même période pour faire le point sur le dossier d’un agrandissement du Parc des Princes. …

JD pour SOFOOT.com