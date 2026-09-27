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Le Luxembourg s'offre un exploit historique contre la Bulgarie
information fournie par So Foot 27/09/2026 à 11:34
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Le Luxembourg s'offre un exploit historique contre la Bulgarie

Le Luxembourg s'offre un exploit historique contre la Bulgarie

C’est la magie de la Ligue des nations ! Pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur le choc entre l’Angleterre et l’Espagne, un autre scénario fou se disputait ce samedi soir, mais loin des radars, en Ligue C. Sur la pelouse du Stade Hristo Botev de Plovdiv, le Luxembourg s’est imposé (1-2) face à la Bulgarie . Et pourquoi peut-on parler d’exploit ? Parce qu’ en 18 oppositions entre les deux nations, c’est la première fois que le Grand Duché repart avec une victoire.

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JD pour SOFOOT.com

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