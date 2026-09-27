Kvaratskhelia remercie Sagnol après son licenciement
Chic type. Viré sans ménagement de son poste de sélectionneur de la Géorgie ce samedi après une défaite face à l’Irlande du Nord (0-1) en ouverture de la Ligue des nations, Willy Sagnol semble avoir laissé un souvenir positif au sein de son ex-effectif. A commencer par l’attaquant du Paris Saint-Germain Kvisha Kvaratskhelia , auteur d’un penalty manqué au cours de cette rencontre fatale et qui lui a rendu un hommage appuyé sur son compte Instagram.
« მადლობა, ვილი! ერთად ბევრი რამ გავიარეთ, დავძლიეთ სხვადასხვა სირთულე, პირადად მე და ჩემმა თანაგუნდელებმა ავიხდინეთ ბავშვობის ოცნება და ჩვენი ქვეყნის სახელი ევროპის ჩემპიონატზე გავიტანეთ, ეს შენთან ერთად მოვახერხეთ და ამ წარუშლელი ისტორიის მონაწილეები ერთად გავხდით », a ainsi commenté l’ancien du Napoli , avant d’ajouter, non sans émotions que « ეს სიხარული და ემოცია, რომელიც ქართველ ხალხთან ერთად გავიზიარეთ, ყოველთვის გამორჩეულ ისტორიად დარჩება. ამ პერიოდისთვის და ერთად გატარებული წლებისთვის განსაკუთრებულ მადლობას გიხდი, ეს საფეხბურთო თავგადასავალი არასდროს დაგვავიწყდება. წარმატებებს გისურვებ მომავალში, ჩვენ კვლავ შევხვდებით. » …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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