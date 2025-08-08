Un vainqueur de l’Euro 1980 condamné à deux ans de prison

On en connaît un qui ne fera pas carrière à Wall Street.

Eike Immel , ancien gardien allemand des années 1980, champion d’Europe 1980 aux 19 sélections en équipe nationale, n’est plus dans les buts depuis un bail, mais bien sur le banc… des accusés. Condamné à deux ans et deux mois pour fraude , il a été reconnu coupable dans plus d’une centaine d’affaires, essentiellement pour des prêts d’argent qu’il n’a jamais remboursés, comme le rapporte le quotidien Bild . Le tout agrémenté, histoire de pimenter la chose, d’une affaire de billets d’euros vendus sans jamais être livrés , pour un total dépassant les 34 000 euros .…

