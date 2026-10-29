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Un ultra condamné à sept ans et demi de prison après avoir menacé la famille d’Ángel Di María
information fournie par So Foot 29/10/2026 à 13:03

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Un ultra condamné à sept ans et demi de prison après avoir menacé la famille d’Ángel Di María

Un ultra condamné à sept ans et demi de prison après avoir menacé la famille d’Ángel Di María

Digne des plus grands films de mafieux. En 2024, le champion du monde argentin Ángel Di María évolue à Benfica mais l’idée de boucler la boucle en revenant sur sa terre natale trotte déjà dans son esprit. Conscient de l’apport que pourrait avoir El Fideo sur le club rival de Rosario Central, Sergio Di Vanni, un ultra des Newell’s Old Boys, lance alors une vague de menaces à l’encontre de la famille Di María afin de dissuader Di María d’effectuer son retour en Argentine. L’homme âgé de 45 ans a été condamné à 7 ans et demi de prison par la justice argentine mercredi selon les informations de l’AFP, qui a eu accès au jugement.

De violentes menaces

Di Vanni a mis le paquet pour déstabiliser la famille de l’ancien du PSG, allant de messages menaçants à des tirs d’armes à feu dans le quartier de résidence des Di María . L’ancien du Real et du PSG s’était livré sur cet épisode glaçant lors d’une entrevue avec le média Rosario 3 : « Ils se sont attaqués à l’agence immobilière de ma sœur en y jetant juste devant une tête de cochon avec une balle dans le front et un mot disant que si je revenais à Rosario Central, la prochaine tête serait celle de ma fille Pia». D’abord réticent, Di María s’était finalement offert la dernière danse dont il rêvait dans son bercail de Rosario à l’été 2025.

MB pour SOFOOT.com

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