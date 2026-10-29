Un supporter du Barça risque des sanctions après le Clásico

Un supporter du Barça risque des sanctions après le Clásico

On aurait préféré souligner son entrée gagnante. Entré en jeu à dix minutes de la fin du temps réglementaire du Clásico dimanche dernier alors que le tableau d’affichage laissait profiler un match nul (1-1), Eduardo Camavinga s’est montré impactant en distillant une passe décisive victorieuse pour Kylian Mbappé.

Ce jeudi, le média espagnol AS évoque l’agression dont a été victime l’ancien Rennais lors de la célébration du but madrilène . Un supporter catalan a tenté de le toucher avec… le manche d’un drapeau , sans que le projectile n’atteigne sa cible.…

MB pour SOFOOT.com