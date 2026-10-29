Luis Enrique se fout du Ballon d'or mais...

Pas convaincu par les votants. Interrogé sur le niveau dernièrement affiché par Vitinha, Luis Enrique en a fait les louanges lors de la conférence de presse avant le déplacement au Havre ce vendredi, remettant même en cause le récent classement au Ballon d’or du Portugais.

De nouveau auteur d’une excellente partition face à Lyon ce lundi, après deux très grosses performances contre Manchester City et le Barça en Ligue des champions, le métronome portugais n’étonne même plus son coach : « Impressionné ? Non, parce que je le connais très bien. » Mais Enrique reconnaît évidemment le privilège de le compter dans ses rangs : « Ce qu’il nous apporte, c’est tellement différent, on n’avait jamais vu ça auparavant. » …

AP pour SOFOOT.com