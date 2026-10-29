Robert Lewandowski dévoile la raison pour laquelle il n'est jamais venu à Arsenal
En train de vivre une tranquille fin de carrière de l’autre côté de l’Atlantique, au Chicago Fire, Robert Lewandowski semble avoir le sourire. À l’image de cette vidéo, où l’ancienne machine à marquer du Bayern Munich et du FC Barcelone lance une petite punchline au club d’Arsenal en marge d’un podcast enregistré. À la question « pourquoi n’as tu jamais joué à Arsenal ? » (qui venait très probablement d’un supporter des Gunners ), le Polonais a répondu : « Parce que je voulais gagner des titres » , tout sourire.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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