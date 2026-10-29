 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La liste du Brésil sans Neymar
information fournie par So Foot 29/10/2026 à 20:14

Ajouter Boursorama à vos sources

La liste du Brésil sans Neymar

La liste du Brésil sans Neymar

Neymar reste à quai comme son poto Flavio Bolsonaro en politique. Après l’élection présidentielle remportée par Lula dimanche dernier, le Brésil parle à nouveau de lui pour le football. Ce jeudi, Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste pour le rassemblement de mi-novembre. Pendant cette trêve internationale, le Brésil affrontera le Japon et Singapour.

4 nouveaux dans la liste

Le premier absent de marque de la liste s’appelle Neymar da Silva Santos Júnior , déjà pas appelé en septembre. Vinícius, Raphinha, Endrick et Rayan ont été convoqués en attaque avec deux petits nouveaux : Allan de Manchester City et Alisson Santana du Chakhtar Donetsk. André Luiz du Sporting Kansas City et Jonathan Jesus de Cruzeiro sont les deux autres nouveaux joueurs appelés par Don Carlo . Le défenseur de l’AS Monaco Vanderson, buteur lors du dernier rassemblement, sera aussi de la partie.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Paris FC frustré en Ligue des champions
    Le Paris FC frustré en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 29.10.2026 20:44 

    Paris FC 1-1 Hacken But : Viens (2 e ) pour les Parisiennes // Anvegard (90e+4) pour les Suédoises Expulsion : Matéo (90 e ) … MBC pour SOFOOT.com

  • Une rue bientôt au nom d'une légende du FC Nantes
    Une rue bientôt au nom d'une légende du FC Nantes
    information fournie par So Foot 29.10.2026 19:48 

    C’est rien, c’est la rue. Légende du FC Nantes, Henri Michel aura bientôt une rue à son nom dans la ville de Jules Verne . Ce mercredi 28 octobre, l’association La Maison Jaune organisait une soirée-hommage à Henri Michel sous les yeux de Maxime Bossis, Bruno Baronchelli, ... Lire la suite

  • La France prend la porte contre la Chine
    La France prend la porte contre la Chine
    information fournie par So Foot 29.10.2026 19:29 

    Quel drôle hasard du calendrier ! Quelques jours après la polémique Kylian Mbappé-Mao Zedong, la France et la Chine se retrouvaient ce jeudi sur le rectangle vert en huitième de finale de la Coupe du monde U17 féminine. Les Bleuettes se sont inclinés aux tirs aux ... Lire la suite

  • Un U16 change de nationalité sportive après des commentaires racistes
    Un U16 change de nationalité sportive après des commentaires racistes
    information fournie par So Foot 29.10.2026 17:50 

    Ou comment bêtement perdre un grand espoir. À seulement 15 ans, Essam Abdelhamid a dû prendre une décision qu’un joueur de cet âge là ne devrait même pas avoir à penser. Confronté à des commentaires racistes en Pologne, ce jeune milieu de terrain de l’académie ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank