La liste du Brésil sans Neymar

Neymar reste à quai comme son poto Flavio Bolsonaro en politique. Après l’élection présidentielle remportée par Lula dimanche dernier, le Brésil parle à nouveau de lui pour le football. Ce jeudi, Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste pour le rassemblement de mi-novembre. Pendant cette trêve internationale, le Brésil affrontera le Japon et Singapour.

4 nouveaux dans la liste

Le premier absent de marque de la liste s’appelle Neymar da Silva Santos Júnior , déjà pas appelé en septembre. Vinícius, Raphinha, Endrick et Rayan ont été convoqués en attaque avec deux petits nouveaux : Allan de Manchester City et Alisson Santana du Chakhtar Donetsk. André Luiz du Sporting Kansas City et Jonathan Jesus de Cruzeiro sont les deux autres nouveaux joueurs appelés par Don Carlo . Le défenseur de l’AS Monaco Vanderson, buteur lors du dernier rassemblement, sera aussi de la partie. …

MBC pour SOFOOT.com