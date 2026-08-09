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Un trophée pour Dortmund
information fournie par So Foot 09/08/2026 à 18:25
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Un trophée pour Dortmund

Un trophée pour Dortmund

Arsenal 2-3 Borussia Dortmund

Buts : Nwaneri (54 e ) et Gyökeres (69 e SP) pour les Gunners // Inacio (7 e ), Karétsas (29 e ) et Gadou (58 e ) pour le BvB

Encore une finale perdue pour les Gunners . Devant son public, Arsenal s’est incliné face au Borussia Dortmund dans le cadre de l’Emirates Cup , rencontre amicale organisée chaque été dans son stade. Les Allemands n’ont eu besoin que de quelques minutes pour gâcher la fête grâce à Samuele Inacio (0-1, 7 e ) . Un après-midi à mettre la jeunesse à l’honneur, puisque c’est ensuite le Grec Konstantinos Karétsas, 18 ans également, qui double la mise (0-2, 29 e ) .…

TB pour SOFOOT.com

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