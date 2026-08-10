Paixão, un nouveau guide en ville ?

En grande forme lors de la victoire de l'Olympique de Marseille face à l'Athletic Club dimanche (3-1), Igor Paixão a une belle carte à jouer dans cette équipe phocéenne en transition. À la suite des départs de Mason Greenwood et Pierre-Eymerick Aubameyang, l'ailier brésilien doit porter l'attaque de l'OM. Mais en a-t-il les épaules ?

Pour le premier match de la saison au Vélodrome, les flocages de Balerdi, Gouiri, Alexis (Sanchez, NDLR) ou encore Payet étaient de sortie dimanche dans les travées du stade, mais très peu de maillots portaient le nom Paixão avant la rencontre face à l’Athletic Club (3-1). Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille (35 millions environ), l’ancien attaquant du Feyenoord, arrivé la saison dernière dans la cité phocéenne, doit encore conquérir le cœur des supporters. Cela tombe bien, une grande responsabilité vient de lui être confiée : assumer le rôle de leader de l’attaque marseillaise.

Grinta, passements de jambes et après ?

Cette nouvelle mission, le Brésilien de 26 ans semble déjà la prendre à cœur. Sous une chaleur étouffante, qui n’a pas empêché près de 45 000 spectateurs de se masser dans les gradins, l’ailier gauche a été le premier à haranguer la foule avant le coup d’envoi, provoquant immédiatement le réveil du stade. Avec ses chaussettes basses et son mètre soixante-huit, le natif de Macapá n’est pas difficile à reconnaître, même pour les touristes qui ont garni les gradins. Dimanche, il ne lui a pas fallu longtemps pour briller. D’abord auteur d’une frappe rasante aux 20 mètres, difficilement repoussée par le gardien adverse (20 e ), le Brésilien, exilé côté gauche, a repiqué dans l’axe, envoyé Iñaki Williams sur les fesses grâce à ses feintes avant de frapper fort au premier poteau pour redonner l’avantage aux siens (40 e ). Un numéro de soliste qui rappelle que Paixão est capable de beaux coups d’éclat.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com